【愛傳媒葉毓蘭專欄】國家運輸安全調查委員會最初因普悠瑪事件，在眾人的期待下成立，希望運安會可以針對重大運輸事故提出相關鑑定調查，不只釐清各別事件的真相，更讓交通安全可以系統性改革。

但是在質詢過程，深刻感受運安會對於重大事故的定義，並不能符合民眾的期待，像是近期幾起社會關注的重大車禍案件，也未立案展開調查，西濱相關路段前後多起事件，卻也都因為標準而無法成案，但是這樣的系統性問題，或是國人關注的重大交安議題，如果運安會不能將這些系統問題視為應調查事故，那國人要如何期待運安會可以改善我國的交通安全呢？

此外，對於運安會更應該要思考，要能有效對改善不力機關進行究責，才能落實交通安全改革。

對於運安會，我期待他們能為我國落實交通安全改革，發揮更大的空間，因此我也提出臨時提案，希望加強運安會對於我國交通安全系統改革的角色，綜整協調國內其他涉及運輸安全之機關與組織，積極推動我國運輸安全改善規劃與具體作為，並請行政院亦應積極落實，此提案也獲得各位委員的支持，共同督促政府為國人交通安全加強把關。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)