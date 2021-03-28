「珍愛藻礁公投案」得到全國70萬民眾響應支持連署，可望於今年8月28日交付全民公投，對此，前藍委孫大千表示，面對來勢洶洶的公投，民進黨只剩下無窮無盡充滿算計的賤招，已開始懷柔與抹黑兩手並進的危機處理策略，更企圖將原本屬於自然資源保護的議題，轉移成為藍綠對決的格局。

珍愛藻礁公投連署成全民運動，讓綠營高度緊張，為降低衝擊，已研議祭出4招，在臉書、line群組等網路社群，號召不同立場的環保團體發聲、將護藻礁與擁核畫上等號、質疑發起人潘忠政人格及意圖、呼籲支持者上社群和民調留言發聲等，全面拆解這顆可能引爆公投熱度的炸彈。

對此，孫大千今（28日）在臉書發文表示，面對來勢洶洶的珍愛藻礁公投，民進黨正在進行懷柔與抹黑兩手並進的危機處理策略，行政部門一方面全國下鄉舉辦數百場的說明會，柔性訴求保全藻礁和電力充足必須忍痛做一個選擇；另一方面透過學者專家釋放政府願意針對興建位置再做出些微調整的可能，試圖裂解環團原本的堅定立場。

孫大千更稱，綠色網軍仍然沒有放棄抹黑粉紅風暴的力量，持續散播公投小組勾結國民黨的訊息，完全把投入連署工作的時代力量、民眾黨、以及獨派團體都當成隱形人，企圖將原本屬於自然資源保護的議題，轉移成為藍綠對決的格局。很顯然的，民進黨在面對捍衛地球珍貴自然景觀的公民海嘯時，既沒有誠意，也缺乏謙卑，只剩下無窮無盡充滿算計的賤招。

(中時新聞網)