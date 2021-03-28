【愛傳媒特約記者吳思賢報導】說起蘆洲古厝，許多人都會想到李友邦將軍的祖宅，也就是李宅古蹟。其實蘆洲發展非常早，至今還存在的古厝也還有很多間，但保存情況都不太理想，值得關注。

愛傳媒記者發現蘆洲另外有兩間古厝的主人也都姓李，其中一間古厝門上面寫著「李順興」三字，早年的實際事蹟還有待查證，但是古厝保養的情況不太理想，現在也沒有對外開。

另外一間古厝則是「李得吉」西洋樓，這是李家米糧的商號，古厝裡面還有住人，但是保存的情況似乎也不如目前有對外開放的李宅古蹟。

李得吉商號的家族，在清朝的嘉慶年間（實際年份已不可考），從福建同安移民到台灣的蘆洲（當時叫和尚洲，也叫河上洲），來台第五代李賢在日治時期經營米糧生意而發跡致富，所以在祖宅右側加蓋這棟巴洛克式的磚造樓房，同時以「李得吉」為商號擴大經營。李得吉商號傳到李賢的兒子李統、李步，也就是來台第六代時，儼然成為蘆洲首富。當時蘆洲的範圍包括現在的三重區。

李得吉商號建造的磚造樓房，被稱為「西洋樓」，是蘆洲早期最高的建築物，在日治昭和年間、1930年左右，考量蘆洲地勢比較低，為了避免米倉遭遇淹水災情而承受重大損失，所以加建二樓。「西洋樓」至今歷史已經將近百年，位於蘆洲區民族路327巷、民義街口。

「西洋樓」的磚瓦建材乃取自當時台灣最頂尖的「台灣煉瓦（Taiwan Renga）」株式會社，英文縮寫是「TR」，煉瓦就是紅磚的意思，台灣煉瓦的建材上有「TR」標示。

當時台灣最高檔的建材，應該是總督府採用的是日本東京「品川白煉瓦株式會社」的菱形紅磚，其上有SS商標。除此之外，「TR」紅磚就是最好的建材。

興建於日治大正、昭和年間的「李得吉西洋樓」，見證了百年蘆洲歷史，意義非凡。不過「西洋樓」目前並未列入歷史建築，仍屬民間建築，如何在尊重私人產權的前提之下，有效落實古蹟的保存，值得各方關切。

(中時新聞網)