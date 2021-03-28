Derrick Rose returns to the Knicks lineup after missing the last 10 games 🙌 pic.twitter.com/yWRPlVBzAP — Bleacher Report (@BleacherReport) March 28, 2021

好不容易等到「飆風玫瑰」羅斯治癒新冠肺炎，28日宣告在缺席10場例行賽後重新上陣，尼克卻看到不想看到的場景，因為尼克先發中鋒米契爾羅賓生首節就因右腳踝受傷退場，《The Athletic》權威記者查拉尼亞更直接爆料他的右腳骨折了。

羅斯是在1日出戰前東家活塞之後，突然宣告觸發聯盟健康與安全協議停賽，後來確定新冠檢測呈現陽性，整整停賽快要4周時間，今天終於重新回到場上拚戰，他在首節還剩4分56秒替補上場，也算稍微彌補尼克才剛發生的傷痛危機。

因為米契爾羅賓生先發打了6分14秒，就因右腳不小心受傷退場接咒治療，隨後查拉尼亞更宣告他的右腳骨折，幾乎等同宣告他本季提前報銷，替補中鋒諾爾只好趕緊上場救火，畢竟接下來剩餘球季恐怕又將恢復讓諾爾擔任先發中鋒了。

只能說米契爾羅賓生本季運氣實在太差了，他先前才因右手骨折傷勢，整整缺席快一個月才告傷癒復出，且慢慢站回尼克先發中鋒位置，沒想到復出才打了4場，如今換成右腳骨折，這次恐怕必須休息更長時間，甚至賠上本季剩餘的例行賽。

(中時 )