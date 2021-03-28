40歲名模林可彤和外商銀行副總裁武廣明（Tom）結婚4年，生下寶貝兒子Adam，目前肚裡還有第二胎，預計5月臨盆。近日她在節目中透露，自己18年來都是租屋族，堅持不想買房，觀點引起現場藝人熱議。

林可彤日前錄製節目《今晚開讚吧》，表示18年前來台北工作後，就先從小套房開始租，結婚後也沒買房，幾乎住遍整個大台北地區，坦言起初可能覺得滿辛苦，「之後會覺得越來越知道住哪裡好、住哪裡不好。」她認為租屋比較自由，而且北市房價高、租金低。

主持人小禎（胡盈禎）一聽到關鍵字「租金低」，忍不住問她現在月租多少，林可彤才靦腆的回答：「10萬」震驚現場不少來賓，經營副業有成的女星丫頭（詹子晴）不禁大呼：「10萬我可以付3間的房貸耶！」林可彤解釋：「我是一個Family住啊！」她說本來租民生社區月付7萬，為了孩子才搬去大直70坪、雙車位的房子，月租10萬，雖然不是台北蛋黃區，但環境相當舒服；她提到如果20歲在信義區買房，等到30歲想住大直，屋子就會被卡住。

對此小禎提出不同的看法：「如果妳以前在天母買房，後來賣掉又去買信義區的房子，現在不知道翻幾百倍了。」林可彤表示自己剛來台北前3個月收入才新台幣8千，根本沒有錢買房，雖然現在寬裕許多，但如果要買下現在正在租的房子，要先準備2千萬自備款，每個月還要繳20多萬的房貸，精打細算下來，她認為房東會賠錢，反而是租客賺到，「你們不要覺得說我花10萬租房子好像很笨，沒有人這麼覺得吧？」

但是小禎還是認為，如果繳10年月租10萬的金額，房子終究是別人的；ㄚ頭也說自己絕對不可能花10萬租屋，「你要想喔，10萬塊如果10年後是1200萬，然後這10年如果你都是租的話，你是一毛錢都拿不到，但如果買房的話，那1200萬是會回來的，所以其實買房子是有點像在存錢的概念。」至於租屋較自由的論點，ㄚ頭說這也代表房東要你走就得搬，林可彤不以為意地笑說：「我們就很開心可以再去租下一個房子。」

(中時新聞網)