有網友分享煮蛋經驗，發現蛋敲開後，蛋黃和蛋白竟摻雜像是「胡椒粒」的不明物體。（圖擷自Dcard)

雞蛋營養價值豐富，不只可提供蛋白質，也含有維生素A、卵磷脂等營養素，向來是國人最愛的食材，各種各類的蛋料理充斥在我們日常生活。有網友分享煮蛋經驗，發現蛋敲開後，蛋黃和蛋白竟摻雜像是「胡椒粒」的不明物體，不知是否雞蛋品質出問題了，詢問大家這樣還能吃嗎？

原po在Dcard上傳照片，只見蛋黃和蛋白皆沾有若干斑塊，他問大家這個蛋怎麼了，有人可以幫解惑嗎？看到po圖有人形容，「長雀斑」、「出生自帶胡椒」、「加料不加價欸，你賺到了」，甚至開玩笑說它是「小壞蛋」。

看到鮮蛋自帶「胡椒粒」，有人自爆「都以為我媽買的蛋壞掉才這樣」，有人則要原po不要擔心，「雞蛋是雞的月經，正常」，還有本科系生也來釋疑，「其實不是紅蛋都會有！輸卵管沒有受傷過，是不會有的喔！」到底正解為何？農委會給出的專業答案，讓人大驚長知識了。

農委會今在爭議訊息澄清專區指出，蛋黃或蛋白上有血絲或血斑，這種狀況為「血斑蛋」。血斑蛋的成因，是母雞於排卵過程中，因濾泡破裂或輸卵管摩擦出血，造成血液滲到蛋黃或蛋白，並隨著蛋的形成被包覆在蛋內所形成。蛋品在新鮮狀況下，將蛋料理至煮熟，只要把血絲或血斑塊剔除，血斑蛋並不會有食安問題，也不會影響蛋的營養成分。

(中時新聞網)