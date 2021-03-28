蔡政府能源政策目標為「2025非核家園」，其中核電將在2025前全數歸零，今(28)晨核四最後120束燃料棒已悄悄運出；對此，核四公投領銜人黃士修在臉書表示，續用核電已是全民共識，民進黨政府不顧民意加速運出燃料棒，部分媒體也配合製造「重啟無望」的現象，是在抹殺人民公投決定國家未來的選擇。網友也感嘆，民進黨政府簡直視民意如糞土。

黃士修指出，2018年以核養綠公投通過後，續用核電已是全民共識，核四全部燃料棒可以發電500億度，相當於提供全台灣每個人2200度用電，同時還可以減碳4000萬噸；以平均電價每度2.5元來算，至少是1250億元的產值，若以再生能源躉購均價每度5元計算，更是省下2500億元替代成本。

但民進黨政府卻不顧民意加速運出燃料棒，最後一組核四的燃料棒已在今晨運離台灣，送往美國原廠進行回收。對此，黃士修指出，民進黨為了打壓今年8月28日的核四公投，一再謊稱核四燃料棒送出是根據立法院決議，然而立法院從未有此紀錄，每批燃料棒送出時，政府不斷製造假新聞帶風向謊稱重啟無望，完全是在抹殺人民對國家未來做出選擇的機會。

民進黨政府鴨霸的作法引發網友討論，表示「發電方式還沒搞好，急著把後路掐死」、「DPP笑死人的能源政策，覺青用愛發電好了」、「台中人繼續用肺發電吧」、「民進黨執政，缺水缺電，可憐哪」、「2018年公投結果是大家要核四，結果公投結果被無視」、「運去再運回來啊，反正台灣很有錢」。

(中時新聞網)