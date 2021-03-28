陳建文告別式場合預估聲勢浩大，還設有防疫檢測區。（程炳璋攝）

台南市安平區角頭陳建文（綽號建文）2月23日在平通路堂口遭昔日小弟蔡秉逸（綽號蝦米）槍殺身亡，家屬預定4月1日舉辦戶外告別式，大型公祭場剛搭建完工，警方掌握情資將有4000人到場，規畫動員556名警力戒備，將是台南市史上最多警力的一場告別式。

陳建文曾是嘉義市已過世聞人洪鴻彬手下，之後雖脫離嘉義幫派，在安平自立門戶，彼此成員私下仍有聯繫，他早期在安平區以砸店、暴力討債維生，近年堪稱雄霸安平在地的角頭，台南市不少警察因辦案結識，與他熟絡有交情。

他意外遭蝦米槍殺身亡，一幫手下尋仇聲至今未息，警方保持高度戒備，預料告別式場合是關鍵緊張時期。

陳建文告別式預料道上賓客眾多，會場未選在台南市立殯儀館，另挑在華平路與建平七街口戶外搭建，主場地近日剛打造完工，氣勢磅礡，光是會場內貴賓座位就安排超過600位，還設有防疫檢測區。

警方掌握情資，陳建文的公祭場將有包括外縣市道上兄弟在內，共4000人到場，另有情資預估僅2000多人，兩項人數都很驚人，堪稱台南市罕見的大型告別式。

建文過世，安平地盤崩一角，偏門利潤仍有不少人虎視眈眈，警方防止會場內道上兄弟自相擦槍走火，動員8個分局與刑警大隊、保安大隊與少年隊共11個單位戒備。

警方將會場的周邊道路分成8區，指派8個分局共556名警力，鎖住周邊要道，要求各分局長現場調度指揮，當天在路口執行攔檢、盤查身分。

台南市警方罕見為1場告別式重兵布署，並在前一晚針對市區酒店、舞廳等場所執行擴大臨檢勤務，事前只掌握清查可疑分子。

(中時 )