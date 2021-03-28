雲林一名飼主不斷繁殖黃金鼠、天竺鼠、兔子等寵物，結果竟沒有妥善照顧，讓牠們在狹小的籠子內自相殘殺，甚至嫌麻煩，還主動通報愛鼠協會領走黃金鼠，行徑令人傻眼。愛鼠協會氣憤地說，能採取的行動有限，目前已向雲林縣動植物防疫所舉發此案，盼能獲得正面回應。

愛鼠協會透露，前往麥寮一處通報地點，發現其家中用大大小小的籠具關養倉鼠、兔子、天竺鼠，每一籠擠滿受到壓迫的動物不用說，滿屋子是屍臭味、排泄物氣味；志工甚至發現，牆上、盒子裡，竟有動物屍體棄置太久所生的蛆羽化留下的殼，角落小籠內也有一隻銀狐鼠已經死亡，但飼主渾然不知。

（圖／翻攝自臉書／愛鼠協會）

愛鼠協會指出，人員不斷勸說通報人不要再繼續繁殖，否則環境髒亂且鼠無限增多，未料居然得到「沒關係，反正牠們會自己吃掉小孩」的冷血回應；經過協調，通報人只將養膩的黃金鼠全數交給志工，其餘銀狐鼠、布丁鼠、兔子、天竺鼠等，堅持繼續繁殖飼養。

通報人不甩勸導，「黃金鼠很麻煩，生得很多，又愛打架，已經死掉幾十隻了。」一席話讓在場志工們倒抽一口氣。

愛鼠協會表示，數十個人類被關押在狹小的牢房內，也有可能精神崩潰、行為異常、互相殘殺，在救援黃金鼠的過程中，耳邊不斷響起三線鼠打架的慘叫聲，看著髒汙不堪、壓迫不堪的動物環境，卻不能帶走牠們，實在非常痛心。

愛鼠協會說，「由於台灣動物保護法鬆散不健全，動保處人力、經費拮据，我們能採取的行動有限。目前愛鼠協會已向雲林縣動植物防疫所舉發此案，盼能獲得正面回應。」

貼文一出引起討論，網友氣憤留言「辛苦了，聽口氣超級像養膩了，叫人來收垃圾的」、「感覺這飼主精神狀況應該也有點問題」、「這種無良飼主一定要想辦法制裁」、「可憐的小生命」、「尊重生命」、「根本是煉獄」。

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(中時新聞網)