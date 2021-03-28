即將迎接清明連假，這段時間哪些生肖最幸運？運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬雞、猴、狗、牛、鼠的人在新的一周運氣最好，喜事連連，事事如意，無論是財運、事業運都如日中天，特別是屬牛人在周三「紅鸞」桃花入命，單身者可以迎來美妙的愛情，工作、愛情兩得意。

▍1.生肖雞

屬雞人將進入財運事業都比較旺的一周，周二、周六「三合」，周五「六合」。屬雞人好運襲來，人際關係良好，工作上可以駕輕就熟、快速完成任務，沒有什麼壓力。周五、周六是表現的好時機，能獲得長官讚賞。貴人帶來財源，求財非常順利，適合理財。

▍2.生肖猴

屬猴人周一、周五「三合」，周六「六合」，有重要的事情可安排在這些天進行。事業運上揚，工作中以往默默的付出可在這周得到回報，計劃順利推進，更上一層樓。財運有所提升，抓住機會可快速盈利。

▍3.生肖狗

屬狗人好運多多的一周，周三、周日「三合」，周四「六合」。財富翻倍，財神關照，周一適合投資理財，會有令人驚喜的入帳。職場運超好，周三、周四效率極高，只要努力就能順利完成任務。

▍4.生肖牛

屬牛人本周工作運佳，周一「六合」，周六「三合」，機會就在身邊，只需多留心就能得不少貴人的幫助，事業大踏步向前。人變得優秀，異性緣也好了，周三有「紅鸞」桃花入命，單身者迎來美妙的愛情，工作生活都如意。

▍5.生肖鼠

屬鼠人周二「六合」，周五「三合」，工作中表現良好，和同事、主管溝通順暢，可順利完成任務，為團隊增加業績，大放異彩。周六能得到貴人的幫助，帶來發財的契機，能賺到滿意的收入，特別的幸運，荷包鼓鼓。

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(中時新聞網)