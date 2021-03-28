嘉義縣沿海養殖漁業發達，攝影玩家「鈴木二郎」運用空拍機，拍下布袋鎮養殖池池水不同樣貌及色彩，從寶藍色、象牙白、夢幻粉紅，到各深淺色系的藻綠色，全部盡收眼底，宛若「水彩調色盤」，讓網友大讚有夠美，其背後隱藏的更是漁民「養魚先養水」的精髓。

攝影玩家「鈴木二郎」昨天在嘉義布袋靠近台南的地區，拍下不同色彩的養殖池，並分享至臉書社團「嘉義之美」，寫下「漁民的調色盤」，引起網友讚嘆，也有人提問這些顏色的成因。

嘉縣府農業處漁業科長張建成表示，粉紅色的池子為文蛤的光合菌培養池；漁民會先將光合菌及有機質（如水產下雜料、豆粉、魚粉、米糠）倒入到池中發酵，等作用完全後，會形成夢幻的粉紅色肥水，作為文蛤餌料，提供牠成長所需的營養。

張建成指出，白色池子的部分，乾池投放石灰會呈現白色，或魚塭剛引入水時會與底土混合，也會呈現乳白色；另外，投放天然的茶粕進行消毒、除雜魚蝦的魚塭，池面上會產生大量的白色泡沫。

他也提到，水中若有大量繁殖的藻類或微生物，因含有不同色素，使得水體呈現不同顏色。例如以硅藻類為主的魚塭，會呈現茶色或褐色；以綠藻類為主，呈淡綠色、翠綠色或深綠色；以矽藻及綠藻混合的水體，則呈黃綠色。

他說，水質影響養殖成效，「做水」及維持水色，是養殖漁業很重要的工作。漁民會視養殖魚種或池水功能，進行「做水」工序，培養具豐富動植物、浮游生物的水生環境；水色可提供魚蝦苗必須的餌料生物，也讓魚蝦可以隱蔽。

(中時 )