水荒嚴重，勤美集團旗下璞真建設的「勤美之森」工地，全案從開挖到完工預估節水868萬噸、約6個石岡壩水庫。（盧金足攝）

水庫拉警報，抗旱苦覓水，勤美集團旗下璞真建設的台中「勤美之森」豪宅案工地伸出援手，全案從開挖到完工預估可節水868萬噸、約6個石岡壩水庫，不只提供台積電等科技廠載水，還開放12個取水口，為方便大人、小孩取水，水龍頭設計高度適中，造型時尚，被稱為超佛心的五星級的工地取水口。

勤美集團透過自動化監測系統，精準控制地下水位，原本預計排放掉的大量地下水資源，「勤美之森」工地完整抽水過程，以從抽水開始至抽水井封閉，預計約可節省868萬噸水資源，大約6個石岡壩水庫，節約504萬度電，減碳2790噸，約7座大安森林公園。

勤美集團發言人林靖誼表示，「勤美之森」建案基地面積約4000坪，將興建地下5層、地上 35層樓，若依傳統工法需開挖21口井，璞真建設運用智慧大數據分析，僅開挖13口井

，視水位狀況約抽水5至8口。

林靖誼說，考量一般工地的取水口較高，有的長輩或小孩取水不便，特別設計適中的水龍頭高度，方便民眾提水桶來取水時，不必高舉水桶接水。

這12個取水口貼心設計，還包括造型設計時尚，獲得民眾好評，稱讚「足感心！」

「水很珍貴，是公共的財產」，林靖誼指出，對於近期因天侯影響所造成的水資源短缺，勤美集團除在建設工程中運用智慧工法節水節電外，亦主動提出將工地開挖所抽取的地下水，無償提供給工業界及民眾使用，一起度過缺水危機。

勤美集團經分析大台中地區屬於卵礫石地質，與台灣各處相異，其粒徑大、透水性佳的特性，導致進行地下擋土工程時，需利用抽水，將地下水水位降至開挖面以下，以維持施工安全，遇到枯水期而無水可用時，不得不的持續抽水作業，水資源不浪費，旱象時反而能對科技產業與民眾用水提供水源。

「護國神山」台積電25日已到「勤美之森」建案工地取水，單日提供2萬噸的水資源，台積電表達表示，將盡量載、用力載，就近能供應中科的15A廠，透過有效利用水資源，減少水庫用水以舒緩部分水情吃緊現象，其他很多科技廠商也一起來「勤美之森」載水。

勤美集團、璞真建設強調，集團創辦人何明憲及董事長林廷芳發揮企業社會責任，實踐循環經濟，重視環境安全，節能減碳，希望能以這次的行動，拋磚引玉，結合各界的力量，一起為社會、為環境盡一份心力。

台中「勤美之森」工地，提供台積電等技大廠來取水，力挺產業共體時艱。（盧金足攝）

「勤美之森」開放12個取水口，為方便大人、小孩取水，水龍頭設計高度適中，工地取水口造型時尚，被稱為超佛心的五星級的工地取水口。（盧金足攝）

(中時 )