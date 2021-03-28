或許還在記恨去年9月突然遭到快艇開除恥辱，七六人總教練瑞弗斯28日出戰前東家快艇前夕放話，是他改變了快艇先前的壞名聲，且在快艇執教期間很快樂，完全忘記他曾造成快艇內訌不斷，更是當年「三巨頭」保羅、布雷克葛瑞芬與狄安卓喬丹瓦解的主因。

「我在執教快艇的那段期間，我真心相信自己改變了那支球隊的名聲，」瑞弗斯表示，「現在你聽見這支球隊的名字，你不會想到那些糟糕的事情了，你只會往好的方面去想，改變球隊名聲是我的目標之一，另一目標是幫快艇奪下總冠軍。」

「我很享受在快艇執教時光，我在那裡交了很多朋友，也很少樹立敵人，我希望沒有，」瑞弗斯說，「我不知道人們是否理解，當你來到史坦普中心，你會遇上很多熟悉面孔，所以對我來說，能來到這裡，然後跟那些人打招呼的感覺很棒。」

儘管帶領快艇期間，瑞弗斯拿下356勝208敗，隊史最高6成31勝率，問題是他們永遠都跟總冠軍無緣，瑞弗斯更大搞「父子聯手」戲碼，把自己兒子小瑞弗斯挖來快艇打球，造成快艇嚴重內訌，最後成為快艇上季季後賽爆冷遭金塊淘汰的替罪羔羊並不意外。

(中時 )