加拿大溫哥華一間公立圖書館當地時間27日下午發生大規模隨機傷人案，導致1死6傷，警方已經逮捕1名孤狼嫌犯。

加拿大溫哥華一間公立圖書館當地時間27日下午發生大規模隨機傷人案，導致1死6傷，警方已經逮捕1名孤狼嫌犯。

加拿大溫哥華一間公立圖書館當地時間27日下午發生大規模隨機傷人案，導致1死6傷，警方已經逮捕1名孤狼嫌犯。

綜合加拿大環球新聞（Global News）、溫哥華《太陽報》（Vancouver Sun）報導，加拿大大溫哥華地區的北溫哥華市（North Vancouver）林恩谷圖書館（Lynn Valley Library）當地時間27日中午過後發生大規模隨機持刀傷人案，當地救難隊員約在下午1時45分接獲報案。

#BREAKING: Lone suspect in custody following stabbing incident at Lynn Valley Public Library in North Vancouver, British Columbiapic.twitter.com/4LA8y5CD81 — I.E.N. (@BreakingIEN) March 27, 2021

加拿大皇家騎警（RCMP）指出，有多名受害者在圖書館內、外被刺傷，一共造成1死6傷，死者是一名女性。

警方目前已經逮捕一名嫌疑人，指出嫌犯疑似是孤狼犯案。根據現場畫面，一名男子被逮捕前持刀刺傷自己。

One person is dead and multiple people were taken to hospital as police responded to a mass stabbing in North Vancouver on Saturday.https://t.co/5MDwRy6f67 — Global National (@GlobalNational) March 28, 2021

目擊者指出，嫌犯先是在圖書館內開始攻擊別人，隨後才移動到圖書館外。事發當時正在圖書館內的目擊者克萊佛（Mary Craver）表示，聽到大叫聲後，所有人都停下手邊動作面面相覷，接著大家開始衝出門外。

另一名目擊者Steve指出，當時他開車經過圖書館，看到一名婦女及一名男童站在車子旁邊，身上有很多傷痕並且大量出血，接著又看到另一名25歲女性臉上有很多傷痕。

在附近工作的目擊者傑克森（Ethan Jackson）指出，他聽到一名女性的尖叫聲後往外看，就看到一名男子倒在地上，身旁都是血。

加拿大溫哥華一間公立圖書館當地時間27日下午發生大規模隨機傷人案，導致1死6傷，當局出動大批救護車至現場待命。（圖／路透社）

當局一共出動11輛救護車至現場救援，6名傷者已經被送至醫院治療。

林恩谷圖書館所在的地區正好是當地的購物中心，案發當時附近有許多上街購物人士。

北溫哥華市市長利特爾（Mike Little）表示，林恩谷及整個北溫哥華是關係緊密、寧靜的社區，發生這樣的事件令人深感不安。

(中時新聞網)