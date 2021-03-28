火花刷一排！黑車騎上前車 側翻磨地360度旋轉... 駕駛淡定下車

廂型車側翻滑行擦出火光。（截自臉書社團《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》影片）

廂型車駕駛最後看似毫髮自行無傷下車。（截自臉書社團《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》影片）

玩命關頭在台灣國道拍片？有網友分享一段驚悚車禍影片，國道上一輛廂型車從後方騎上一輛自小客車後側翻，接著在路面上「滑行、擦出火花、360度旋轉、轉正」，最最神奇的是，廂型車停下來後，只見駕駛毫髮無傷地下車，還相當淡定地回頭到車上拿東西，讓眾多網友看完影片忍不住驚呼：根本拍電影！

臉書社團《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》分享一段行車記錄影片，一輛銀色自小客車行駛在國道外側車道，後方一輛黑色廂型車突然竄出，右側車身直接騎上銀色自小客，箱型車向左側翻著地，接著以側翻姿勢向前滑行，摩擦地面發出陣陣火光，接著車身旋轉360度後竟然翻正，畫面相當不可思議。

更讓人難以置信的是，廂型車在路面停下來後，穿著藍色外套的駕駛開車門下車，看起來毫髮無傷，且他下車後還淡定轉身回車上拿取物品，只能說實在太神奇。

這段驚悚影片很快引發網友熱議，紛紛留言回應：「導演:『好~一次完成，收工』」、「玩命關頭在台灣國道拍片了！！？？」、「花式車禍、磨地、翻正，一鏡到底～根本是電影可能要拍個好幾次的車禍秀嘛！」、「這部電影我給100分」、「開車開一開突然想要地板動作」、「玩命關頭10 全民賽車手」、「自帶BGM 旋轉，跳躍，我不停歇~」、「先騎上別人車頂，然後又自己翻轉，神車！」。

也有人認真討論：「昨天有看到正後方的影片，那個黑車是不是睡著了」、「100%打瞌睡」、「八成是看手機比較多」、「黑車駕駛應該有繫安全帶，不然沒辦法安穩走出車門吧」、「噴火好險沒漏油！」。

據自由時報報導，國道公路警察局第六大隊28日表示，大隊勤務指揮中心於26日清晨5時50分許接獲通報，國道3號南向62公里（大溪路段）有一起交通事故。警方到場，黑色廂型車陳姓駕駛自稱當時恍神，經酒測兩車駕駛人均無酒駕情形；警方也證實，所幸駕駛人依規定繫妥安全帶，沒有人員受傷。

(中時新聞網)