社團法人台中市亞哥國際青年商會，28日在北屯區舉行「擦亮世界的角落」活動，希望減少交通事故發生。民進黨立委莊競程、市議員曾朝榮服務處主任曾咨耀，北屯區軍功里長黃銘河、后庄里長張瓊月都捲起衣袖響應，大家一起「擦亮反光鏡」。

民進黨立委莊競程表示，國際青年商會中華民國總會自2018年發起「擦亮世界的角落」活動，迄今邁入第4年，希望將社區路口反光鏡擦亮，守護用路人的安全。28日將前往宜蘭參加國會助理莊瑋民婚宴，因此提前於27日到北屯區青島路四段二分埔福德宮前的反光鏡擦拭，用行動表達支持。

台中市亞哥青商會號召青年作伙來，28日上午分別自北屯區軍功里、后庄里里長辦公室集合出發，包括立委莊競程服務處秘書林珈伃、市議員曾朝榮服務處主任曾咨耀，以及北屯區軍功里長黃銘河、后庄里長張瓊月都捲起衣袖，擦亮北屯區多個路口的反光鏡，希望引起共鳴，提升交通安全觀念。

莊競程與曾咨耀說，許多路口雖裝設反光鏡，但因為長期日曬雨淋，鏡面灰塵污垢，用路人因看不清楚，交通意外頻傳，參加「擦亮世界的角落」公益活動，協力將社區路口反光鏡擦亮，除可提升交通安全，減少交通事故發生外，也增加了社會光明面，非常有意義。

(中時 )