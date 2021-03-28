台中巨蛋體育館進入設計階段，預計明年7月動工，台中市政府運動局依據環評法規，在北屯區同榮里聯合活動中心舉辦公開會議，向地方說明巨蛋體育館初步規劃、及未來施工營運期間對於環境相關保護措施。

與會者包括市議員黃守達、陳成添議員服務處主任吳承勳、謝明源服務處主任謝家宜、賴順仁議員服務處主任陳建文、沈佑蓮議員服務處特助鄧凱勛、仁和里長張永漢、同榮里長王煌照、港尾里長楊忠義等人均與會關心，市府也接獲各單位許多建言，納入後續工程須注意事項。

運動局說明，台中巨蛋體育館位於14期重劃區環中路一段、榮德路西南側用地，占地6.9公頃，其中2公頃規劃為商業設施，0.5公頃規劃為學校用地，其餘為巨蛋體育館興建基地，可容納1萬5500席觀眾席，作為多種室內球類與國際級賽事場館、大型表演與娛樂文化活動場地，預計明年動工，2026年完工，未來營運以促參方式引進專業團隊來經營。

運動局長李昱叡表示，台中巨蛋體育館選址評估歷經多年，在市長盧秀燕上任後立即拍板定案，巨蛋可提供籃球、排球、羽球、網球、五人制足球與技擊類運動場地，將打造國際級場館，爭取全國或國際賽事到台中舉行。

運動局指出，市府透過本次環境影響評估公開會議廣泛蒐集地方民意，將彙整分析各界建言納入參考，同時秉持敦親睦鄰及住民參與，透過此次公開會議，達到充分的雙向溝通，在未來開發過程中兼顧環境發展，營造環境與公共工程共榮共存。

(中時 )