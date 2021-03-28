為弭平學生學習落差，教育部國教署推動「學習扶助」計畫，透過與民間團體合作，為慢學的孩子們構築學習樂園。這些年來，教育部國教署攜手民間力量已協助3萬9150人次學生共同學習，讓孩子更有自信挑戰未來。

國教署從2014年起陸續與博幼社會福利基金會、永齡教育基金會及均一平台教育基金會合作，強化學習扶助成效，並就學習扶助所需的師資、教材及成效追蹤攜手合作。

國教署舉例，博幼基金會透過課輔，讓弱勢家庭孩子擁有基礎能力，在南投、宜蘭、花蓮地區等國中小進行英語、數學科目學習扶助；永齡教育基金會針對學習落後學生，系統性發展教材，同時建立社工制度，從孩子家庭資源、學校學習等，提供必要的協助與陪伴，

均一平台教育基金會則發展許多課中學習扶助教學資源，為提升孩子的學習動機，另建立獎勵機制以記錄學生的學習歷程，無形中也奠基了學生的基本能力。

1位曾參與將均一平台融入數學科課中學習扶助的專案教師表示，「看著學生每天回家都努力練習數學，當老師的都比孩子還要高興」，未來也希望能影響更多教師運用數位工具翻轉課堂。

此外，國教署也與國立臺灣師範大學合作辦理PASSION計畫，以「適性診斷、篩選分流、全方位教學培育」三步驟輔導學校師生，提供系統性教學方式與學習配套，喚起每位學生學習熱情，精進英、數等學科學習能力。目前於花蓮縣國民中小學辦理該計畫，期能更有效協助偏鄉學子多元發展。

國教署表示，未來將持續推動學習扶助計畫，並結合數位學習資源，強化與民間公益團體合作，依學生個別學力現況，提供適切的學習扶助資源，激發學生的學習潛力。

(中時 )