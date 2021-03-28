美國喬治亞州亞特蘭大幾間由亞裔經營的按摩水療館發生重大槍擊血案後，全美多處今天舉行示威抗議活動，要求終結反亞裔暴力。

今天全美有約60個城市舉行類似集會，除了亞特蘭大，也包括紐約、舊金山、洛杉磯、芝加哥、底特律、波特蘭等。

策畫各地示威的反戰、反種族主義團體「ANSWER聯盟」（ANSWER Coalition）代表張茱迪（Judi Chang，音譯）表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情「這一年來，仇視亞裔的暴力行為愈來愈激烈」。

與許多人一樣，張茱迪將排亞情緒飆升，歸因於一些政治言論將中國視為一項威脅。

她告訴法新社，「我所認識的每一個亞裔人士，都是騷擾、攻擊的受害者。我們遭唾棄、辱罵、怒視，人們看到我們還會躲開。」

本月16日亞特蘭大3家按摩水療館發生血腥槍擊案，造成8人喪命，其中6名遇害者為亞裔女性，全美悲痛之餘，也害怕疫情期間仇恨犯罪升高。

在亞特蘭大，示威者揮舞的標語寫著：「別再將中國與中國人惡魔化！」另外有標語寫著：「向反亞裔種族主義恐怖行為說不！」

在華盛頓唐人街，有約百人齊聚示威，高舉標語寫著：「我不是病毒，也不是敵人，而是華裔美國人。我愛自己的種族背景」。

COVID-19疫情去年初在美國擴散時，包括時任總統的川普等政治人物將病毒指稱為「中國病毒」，紐約一名李姓示威人士今天說，這在亞裔社區中產生災難式效應。

他告訴法新：「我見到很多人受到影響；暴力事件持續上演，導致他們連家門都不敢出。」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100328

(中央社)