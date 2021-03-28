衛福部長陳時中26日一改對大陸疫苗的負面態度，稱「中國疫苗不再是完全的拒絕往來戶」，被外界解讀為向對岸釋出善意。對此，藍委許淑華表示，以前說不會開放大陸疫苗，現在卻說傾向開放，儘管政府做法和政策的確是大轉彎，但她還是持肯定態度，也要提醒陳時中，「早知如此，何必當初」，做許多決策時，請不要都用政治意識形態考量。

《中天新聞》今（28日）報導，許淑華接受採訪時表示，去年政府本來有機會透過東洋取得輝瑞疫苗，但是就是因為意識形態作祟，認為輝瑞疫苗背後有陸資，加上還有不肖人士想要從中牟利，導致台灣沒辦法及時取得疫苗；現在隨著疫苗在台灣正式開打，但是劑量並不多，這批疫苗打完後，還不知道下批疫苗在哪裡？

許淑華接著表示，隨著疫苗護照的要求越來越高，政府如果不緊急因應，屆時恐將遭到檢討。現在看到衛福部稱，為兼顧台商整體需求，鬆口願意承認大陸生產的新冠疫苗，儘管和政府之前政策不盡相同，但也要肯定政府的改變，但還是要提醒陳時中，早知如此，何必當初，很多政策希望一開始別從政治意識形態的角度出發，否則後續恐難善了。

此外，藍委鄭正鈐也接受《中天新聞》採訪，他表示陳時中面對新冠肺炎疫苗相關問題的時候，很多說法都反反覆覆，前後相互矛盾，互有衝突，可是鄭正鈐都認為沒有關係，只要在最快時間內，讓台灣人能打到疫苗，解除邊境管制，使人民經濟和生活都能走上軌道，這就是好事。

(中時新聞網)