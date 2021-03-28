香港《文匯報》報導，數據顯示，中國大陸當前的日接種量已突破600萬劑次，截至3月26日，各地累計報告接種新冠疫苗9,747萬劑次，依照當前速度，本周內突破億劑已成定局。在供給方面，大陸疫苗企業同樣「給力」，目前國藥集團向全球供應的疫苗已突破億劑，科興中維全球供應逾1.6億劑。

中國開始加快推進國民全人群免費接種。3月24日，國務院聯防聯控機制啟動每日發布全國新冠病毒疫苗整體接種情況，每周發布各省疫苗接種情況。官方表示，中國正在進行最大規模集中疫苗接種，集中力量推進醫衞、交通、教育等重點行業人群，大型商超、大型企業、大型商務樓宇等重點單位人員，以及疫情發生風險高的大中型城市、口岸城市、邊境地區和省會城市等重點地區接種。

專家：日報制度推動加速

大陸官方已連續發布4日的全國接種數據。從3月23日到3月26日的4天內，全國接種數量增加1,462.4萬劑次，呈現出加速增長態勢，3月26日當日接種量已達到612.4萬劑次。有專家向內地媒體表示，疫苗接種日報制度可以有力推進新冠疫苗接種。從目前的國際形勢來看，疫情仍將持續比較長的時間，中國隨時都可能因為傳染源的引入而導致新冠疫情在國內流行，甚至爆發流行。所以必須通過接種新冠疫苗，讓更多人群獲得免疫力。

中國疫苗供應能力良好

在啟動大規模接種的同時，中國疫苗產業也展現出良好的供應能力。國藥集團27日發布的信息顯示，其2款滅活新冠疫苗累計供應全球突破1億劑。截至目前，已有50個國家和地區批准國藥集團中國生物新冠疫苗註冊上市或緊急使用，接種超過8000萬劑，接種人群覆蓋190多個國別。經過擴產，國藥新冠疫苗年產能將達到30億劑。

科興中維日前表示，其克爾來福新冠疫苗已在約30個國家獲得緊急使用或附條件上市許可，已向包括中國在內的18個國家和地區提供超過1.6億劑次的新冠疫苗，全球累計接種超過7000萬劑次。科興正在持續提升產能，預計今年年產能將達20億劑。

(中時 )