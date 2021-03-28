一名網友表示，在路邊看到一輛要價500萬的瑪莎拉蒂，不過映入眼簾的景象讓他驚呆，因為車蓋和車頂都放滿了蘿蔔乾，仔細一看才知道，原來這輛瑪莎拉蒂竟然被拿來當曬蘿蔔乾的「場地」，照片曝光讓一堆網友看傻眼，直呼：「是阿嬤曬的！多說無益」，不過有內行人透露，其實這是鄉下日常。

原PO在臉書社團《爆廢1公社》表示，一輛要價500萬元的瑪莎拉蒂，就這樣被任性的拿來曬蘿蔔乾，讓他直呼：「這畫面顛覆我的印象」。從照片中可見，這台白色的瑪莎拉蒂有「海神」之稱，市價可賣到約500萬元，不過這麼高級的名車，車蓋及車頂上竟然放滿了蘿蔔乾。

網友PO出瑪莎拉蒂車蓋和車頂都被曬滿蘿蔔乾的奇特景象。(圖/截自臉書爆廢1公社)

照片曝光後，網友也看傻眼，瞬間吸引上千人按讚，網友紛紛回應「財富自由的味道」、「有一種海味」、「他可能是賣蘿蔔乾賣到開海神的」、「貧窮限制了我的想像」、「蘿蔔不用醃漬了！海神身上直接給他鹽份」、「買這個來曬棉被也可以」、「有錢人的生活」、「那是他最爛的一台車」、「有錢就是任性，沒錢就要認命」。

不過有內行人透露，之前有人曬鞋子，還有人拿瑪莎拉蒂來載冷氣的，認為其實那是「鄉下的日常」，不用太驚訝；還有網友指出，現在這種車有一堆人買二手的，然後開幾年要大修，沒錢就賣車，也引起不少人共鳴，網友笑回「我們這有農民開賓利在巡田」、「是阿嬤曬的！多說無益」、「總要物盡其用嘛」、「有錢就是任性，阿嬤永遠是對的」。

瑪莎拉蒂車頂曬蘿蔔乾?網:有錢人生活就是樸實無華

(中時新聞網)