性感女神邱淑貞20歲大女兒沈月，遺傳媽媽完美基因，擁有甜美臉蛋和姣好身材，被封為「最美星二代」，每每曬出美照都會掀起話題，她也毫不吝嗇在社群平台分享日常生活的照片，讓粉絲一飽眼福，日前沈月更新近況，曬出參加品牌活動的照片，一雙纖細美腿再度受到注目。

沈月在IG分享穿上名牌洋裝的美照，只見她放下一頭如瀑般的烏黑大波浪捲髮，坐在造型沙發上，露出自信氣質的微笑，一身無袖的合身洋裝襯出她的好身材，收腰設計更是凸顯出纖細螞蟻腰，沈月腳踩白色高跟鞋，一雙白皙修長的美腿更是令人看得目不轉睛。

事實上，沈月不僅擁有高顏值和出眾氣質，還精通中、韓、日、英等多種語言，現就讀加拿大英屬哥倫比亞大學，被網友認為外貌媲美女神媽媽，封她為「最美星二代」，儘管她常替時尚雜誌拍攝寫真照，卻無心出道，而是想成為一名職業編劇。

最近受到疫情影響，沈月只能待在香港遠距上課，過去還為了替爸爸沈嘉偉解決公司虧損，特地休學到I.T公司學習，個性低調的她卻還是受到超高矚目，IG還有超過19萬粉絲追蹤，不少粉絲都對於她不進演藝圈感的決定到十分可惜。

(中時新聞網)