國聚舉辦「食譜演化運動-公.藝特展」，接力的「國聚家庭日」將創新主題，與國家地理雜誌共同合作年度路跑活動。（盧金足攝）

社區為凝聚住戶感情，辦園遊會、運動會、演講、料理活動之外，「國聚家庭日」今年創新主題，將與國家地理雜誌共同合作年度路跑活動，號召住戶為瀕危動物、生態保育、健康而跑，也推出系列生態保育課程，將由專業解說老師帶領認識溼地生態，以自然為師上一堂環境永續課程。

友善建築、友善文化到友善活動，國聚建設表示，以良善的正向力量構築出生活點滴，型塑出國聚生活家特有的菁英聚落生活型態。

以永續經營的建築品牌為目標，在建築本業中穩健、用心經營，在公益與社會企業責任的努力未鬆懈，響應全球性「綠色能源」環保大趨勢，從去年開始已在新建案的停車空間，導入電動車充電系統。

此外，考量低總價，減少房貸負擔，小坪數的產品當道，近年來成為市場熱銷產品，長期專注於年輕菁英客層的經營與關注，國聚建設發現許多早期住戶已出現換屋需求，加上父母、子女「世代分居」趨勢，小家庭結構興起，不再以三代同堂為目標，中坪數輕豪宅崛起已成為產品規畫主流。

國聚建設副總經理卓慶能表示，國聚建設因應新世代客群的品味與生活，堅持居住舒適性與房產價值性，團隊早調整規劃方向，跨越消費者的價位考量點，延伸到生活空間尺度的滿意面，為住戶帶來另一層美好的信任。

以推動好宅、讓年輕人住好宅的品牌，國聚建設推案遍及大台中房市明星區域，早期選地哲學以靜巷、鄰公園環境優先；近年來開發策略，以貼近城市發展區域為主軸，成立至今推出20座社區、2500戶家庭。

卓慶能指出，今年更明確定位產品設計走向，注入時尚美學，全新定義45坪至68坪的「中坪數輕豪宅」，規劃六大特點包括開發最具發展潛力的區域，使住戶的房子能跟隨城市的發展脈動，今年推案遍及四大明星區，推案計劃涵蓋水湳經貿、中科、精科、興大特區等四大精華核心區。

(中時 )