屏東一名30歲男子大手筆花65萬元迎娶越南新娘，不料才相處6天新娘就跑了，引發討論。對此，有位同樣娶越南新娘的男子跳出來平反，指不是每個越南新娘都會逃婚，像他與越南老婆結婚10年婚姻美滿，老婆漂亮又顧家，在台灣根本找不到，還PO出自己與老婆的合照，讓網友驚呆「老婆也太正了」。

這名男網友26日在PTT指出，越南人非常顧家，只要先把她家顧好，她自然就會顧好你家。原PO當初也是透過仲介介紹認識越南老婆，得知老婆遠嫁海外是為了改善家中生活環境，當初拜訪她家時，她家慘到連個像樣的廁所也沒有，因此婚後原PO就出錢幫老婆蓋房子完成心願，當時還被親戚嘲笑，在台灣都沒買房，就急著蓋房子給別人有夠蠢，「我聽到也是笑笑而已，其實在越南蓋房子，差不多就一台國產汽車的錢」。

原PO一結婚就幫老婆家裡蓋房子。(翻攝自 PTT)

原PO表示，自己也有想過被越南新娘騙婚、騙身份證的可能，「如果她真的會離開我，或是沒辦法一起走到最後，我想我也不會後悔，因為我在付出這些事、這些錢的時候，我們是開心的，我付得心甘情願！」

原PO說，要在台灣找到一個這麼漂亮，又看得起他、嫁給他幫忙照顧爸媽和生小孩的女人，這機率大概是零，「這樣來看是我付出較多，還是我老婆？」奉勸想娶外配的人，多去了解對方會嫁過來的原因，然後去努力，如果只想買一個老婆回來任勞任怨，「說真的那不騙你要騙誰？」

對此，網友紛紛留言：「老婆正耶」、「老婆真的漂亮」、「勝利組」、「原PO條件不差，覺得夫妻之間理所當然，現實面一堆低端台男想用買的」、「真的，把人當免洗，人家也當你免洗，用心才是對的」、「台男一堆娶越南新娘來當傭人或看護，誰不跑？」，也有人表示「婚仲跟本在抽獎，好的機率超低」、「我家這邊鄉下娶外配，兒子還考上台大，真的都看人啦」。

(中時新聞網)