45歲男星馬國畢2013年沉迷職棒簽賭欠了5千萬龐大債務，不但演藝事業毀了，妻子Joanne也因信任感不足離開他，結束短暫的3年婚姻。馬國畢近日在節目上回首這段歲月，坦言雖然和前妻沒交惡，但很擔心有天會聯絡不上女兒「小湯圓」，在鏡頭前落下男兒淚。

馬國畢最近受邀上節目《單身行不行》，談到和前妻育有的寶貝女兒，不禁紅了眼眶，他透露從女兒幼稚園時，每次見面的時候一定會問她記不記得爸爸的電話號碼，「因為我很深怕有一天她會被帶走，然後就沒有辦法跟我聯絡了，真的會很擔心」馬國畢說，雖然他和前妻沒有到交惡，還是會害怕萬一她哪天帶著女兒到國外生活，可能就沒辦法聯絡上，吐露離婚後的內心恐懼。

馬國畢自從欠下賭債後，就很努力的賺錢，眼見演藝通告大幅減少，根據《鏡周刊》報導，他轉戰早餐店和直播叫賣，每個月至少能償還1、20萬元，生活開銷能省則省，不過偶爾還是有手頭緊的時候，馬國畢某次在節目《小明星大跟班》透露，有次沒有錢繳電話費，跟圈內朋友借了3千塊遭拒絕，事後聽到對方把30萬借給別人，馬國畢一度感到心寒，但也因此自知不能再這樣沉淪，得到更多賺錢的動力。

許多網友看到馬國畢的遭遇，忍不住留言打氣：「我覺得他其實很棒啊！總比那些欠人家錢跑去躲起來的人好太多了」、「刮目相看，加油」、「真男人勇敢負責」，但也有人吐槽：「不要賭博就好嘛，早知如此何必當初」。

(中時新聞網)