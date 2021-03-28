停辦兩年的大港開唱27日在高雄駁二登場，現場湧入了上萬粉絲，氣氛嗨翻，立委林昶佐更以「閃靈」樂團主唱的身分，在台上唱到脫衣；但一名家長忍不住PO文抱怨，表示大港照常舉辦，自己女兒的音樂比賽卻公告「因疫情停辦」，讓他哭笑不得；如此大的反差讓網友怒轟，台灣的防疫標準「因黨而異」，根本像個笑話。

一名家長在臉書《爆怨2公社》PO文「大港開唱照辦，學生的音樂比賽停辦…」他說自己女兒班級苦練了許久，好不容易打敗了同區的學校，艱難進入全國總決賽，卻突遭主辦方通知「防疫優先」，停辦比賽，僅剩下個人賽照常舉行。

家長指出，女兒與班上同學練習許久的團體賽遭防疫為由取消，而女兒今年就要畢業，最後一次比賽就這樣被硬生生打斷。(圖／爆怨2公社)

但在昨天於高雄的大港開唱卻是正常舉行，林昶佐更在台上「唱到脫衣」，全場嗨翻；對比起遭到停辦的學生音樂比賽，讓該家長顯得更加的無奈；臉書粉專「care高雄」發文怒酸，表示台灣的防疫標準根本就是個笑話，人山人海的大港准辦、學生團體的音樂比賽卻停辦，果然是「顏色正確，甚麼都正確」。

這個議題引發網友討論，表示「錯誤的價值，被犧牲的學生」、「只要民進黨都行，沒什麼事非，花的都是人民的錢，拿來貼大港」、「大港你贏啊」、「是大港重要，還是高中音樂不重要？」「大港處處顯出雙標，恐是不爭的事實」。

(中時新聞網)