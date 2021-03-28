That stutter and finish 🔥 pic.twitter.com/cNhB1eSguU — Houston Rockets (@HoustonRockets) March 28, 2021

沒想到先前才吞20連敗的火箭，竟有痛宰對手的一天，原因是火箭碰上的是戰績比他們更爛的灰狼！火箭28日靠著7人得分上雙，其中以小將凱文波特25分最高，最後以129比107輕鬆解決地主灰狼，目前13勝32敗，仍居西區倒數第2。

儘管火箭先發中鋒伍德直到賽前才突然宣布輪休(避免連兩天出賽)，才從熱火跳槽過來的歐利尼克，卻很快填補伍德空缺，搭配麥克波特上半場摘17分、史德林布朗次節獨拿14分，火箭打完上半場，竟然取得74比48大幅領先地主灰狼。

就算來到第3節，換成灰狼中鋒唐斯單節轟下15分，卻沒有改變火箭把領先差距擴大到30分以上的結果，也讓比賽很快就進入垃圾時間，沒想到陣容大幅變動的火箭，竟然能靠這種拼湊而成的陣容大勝對手，也只能說灰狼實在太爛了。

火箭除了才剛傷癒復出就摘25分的麥克波特，奧古斯丁也拿20分，布朗與歐利尼克各有16分，沃爾13分、12助攻，麥克勒摩12分，泰特10分、9籃板；灰狼以唐斯與愛德華茲各有27分最高，目前他們11勝35敗，繼續穩居西區墊底。

(中時 )