持刀逼高中女口交 新竹車站變態狼台中落網

新竹火車站附近26日晚上，發生變態男子搭訕1名高中女學生，並以言詞恐嚇意圖性侵，女學生機警脫困並委請路人協助報案，市警二分局據報成立專案小組28日凌晨在台中逮獲涉案的中年男子。

新竹火車站附近昨晚出現變態男，家長在LINE中對話。（羅浚濱翻攝）

警方指出，26日接獲報案後，員警很快趕到到場，依被害女學生提供變態男的特徵，在新竹火車站附近搜索嫌犯，但無所獲。

警方立即組成專案小組調閱監視器，過濾變態男的身分，發現變態男在案後後搭乘火車離開，未使用個人交通工具。

新竹市警方馬上偕同苗栗縣警察局、台中市警察局及鐵路警察局共同調閱監視器鎖定犯嫌身分，28日凌晨在台中將變態男查緝到案，全案將依恐嚇、妨害性自主罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。

警方指出，這名中年男子犯案時，係單純以言詞恐嚇方式脅迫女學生，並未持有兇器犯案，有鑑市長林智堅、署長陳家欽對於婦幼安全的重視，新竹市警方將持續加強弱勢族群安全維護工作，不容暴力事件發生，創造一個安全無虞的生活環境。

被害少女將26日晚遇狼經歷寫在個人IG，指她在火車站前電力公司的電腦補習班前，被一名年約3、40歲陌生男子叫住，男子說「自己是一個被社會背叛的人，沒有人給我愛…我是個今天晚上就要自殺的人，要不是看在你這麼真誠可愛，我就從你肚子插下去，當我今晚的陪葬品了！」

變態男要求少女「可不可以幫叔叔一個忙，你可以給叔叔愛嗎？你是處女嗎？幫我口交可以嗎？或者旁邊有廁所，你可以給叔叔你的處女嗎？或是讓我摸一下都好！」還不斷交代她「我們裝得像朋友一樣好嗎？等一下人多的地方可不可以不要叫？」

少女趁機逃到廁所躲藏，變態男就一直站在門口問「妹妹你不會報警吧？你有過自慰嗎？很爽欸，幫叔叔口交可以嗎？不然讓我看一下你的胸部，5分鐘就好，讓我舔下面也可以」，少女急中生智回「我有婦女疾病有很多分泌物什麼的」，沒想到變態男竟追問「會臭嗎？」少女不加思索秒回「會」。

少女躲在廁所被變態男懷疑「是不是偷偷報警」，她好走出廁所時剛好看到迎面走來的高中生，便以唇語暗示他們幫忙報警，之後又看見迎面走來的一群男生，衝過去拉住其中一人，假裝是認識的朋友，加入人群一起離開，變態男見她已脫離掌控，只好悻悻然離開

(中時新聞網)