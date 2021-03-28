台中市2020年營利事業銷售額1兆6258億5867萬元，相較於2019年同期成長率達10.08％，與公司登記家數成長、商業登記家數、商業登記資本額四項重要經濟指標均居六都第一。

市長盧秀燕指出，去年受新冠肺炎疫情影響，市府扮演重要推手振興經濟，7月至12月間，市府辦理一連串振興及觀光行銷活動，以購物節、溫泉季、自行車嘉年華、女麗購等活動，串聯在地商圈、店家、觀光工廠刺激消費，其中，台中購物節結合女麗購活動，累積登錄消費金額破百億，被中華經濟研究院評論譽為「六都振興經濟典範」。

經發局長張峯源表示，盧秀燕上任後，企業投資台中總金額達7543億元，帶動超過1.6萬個工作機會，盡管去年受疫情衝擊，台中仍展現強大消費動能，創造經濟典範。

「企業看好台中市場潛力，投資盛況可見一斑！」經發局強調，在疫情籠罩下，多數企業投資計畫轉趨保守，不少企業卻看準台中長期發展趨勢，搶占市場先機，包括COSTCO北屯店去年底盛大開幕，看準南屯店全球業績居冠，看好台中消費市場加碼投資。

全台擁有7間分店的環球購物中心，也宣布進駐北屯開設台中店，打造兼具休閒餐飲的複合式購物中心，屆時將與鄰近的洲際棒球場、台中巨蛋型塑北台中休閒娛樂新商圈。

張峯源指出，根據經濟部統計資料顯示，台中市去年除營利事業銷售額成長亮眼外，公司登記家數成長數、商業登記家數成長數、商業登記資本額成長數等三項指標連4季保持六都第一，市府將持續秉持「招商引資」、「產業轉型」、「生活經濟」三大面向拚經濟，積極建構優質的投資環境，鼓勵企業共創經濟榮景。

(中時 )