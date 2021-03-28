台灣民間稱開空頭支票為「芭樂票」，而在東南亞也有「香蕉錢」意指不值錢東西的說法，追溯其典故來源，竟是一連串的陰錯陽差所造成。（圖擷自央行臉書）

台灣以水果王國著稱，芭樂、香蕉更是深受國人喜愛，但它被引用在金融上卻是負面名詞。台灣民間稱開空頭支票為「芭樂票」，而在東南亞也有「香蕉錢」意指不值錢東西的說法，追溯其典故來源，中央銀行透露，竟然是一連串的陰錯陽差所造成。

為什麼空頭支票會挑上芭樂呢？中央銀行日前在臉書上發文指出，據說是長久以來口誤的結果。有一說法是，台灣南部老一輩民眾在支票跳票時會說「抔去啊」（put-khì--ah），因此空頭支票被稱作「抔啦票」；愈唸愈快的結果，就變成了「菝仔票」（pa̍t-á-phiò），或寫作「芭樂票」。另一說法則是從日語而來。日語的「不渡」係支票無法兌現的意思；日治時期，台灣民眾便將空頭支票稱為「不渡票」（台語發音），後來誤傳為「佛仔票」，最後才演變成今天大家所熟知的「芭樂票」。

以前開「芭樂票」是要被抓去關的；1987年「票據法」的支票刑罰制度正式廢除後，開「芭樂票」就只有民事責任，也因此該用語逐漸不為年輕一輩所熟悉，但中年以上的台灣人還是慣用芭樂票說法。

至於「香蕉錢」則是東南亞常用語，馬來西亞民眾也用「香蕉票」（banana note）、「香蕉葉錢」（banana leaf money），形容不值錢的鈔票或東西。「香蕉錢」的由來據說是二戰時期，大日本帝國政府在馬來聯邦、北婆羅洲一帶大量印製軍票，作為交易用途，其中10元面值的鈔券上印有香蕉樹，這些日本軍票因此被稱為「香蕉錢」。1945年日本戰敗後，這些「香蕉錢」也變得一文不值。另一說法則是，香蕉葉具消毒作用、容易生長，且可免費取得，因此被作為免洗餐具的替代品，就如同二戰後的日本軍票一樣不值錢。

芭樂和香蕉被負面表列，其實有點無妄之災。臉書小編解釋，芭樂和香蕉的營養價值高，還是許多人心目中的減肥聖品；另外，以香蕉為主食之一的幾內亞、烏干達、索馬利亞等國，也都將香蕉印在鈔券上。只是在一連串的陰錯陽差下，芭樂和香蕉就變成了不受歡迎的代名詞。

(中時新聞網)