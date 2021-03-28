「青年勇士」選手培訓有成，戰隊從全國約2000戰隊中脫穎而出。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

「2021 ACS（Arena of Valor Campus Series，傳說對決）校園聯賽夏季賽」3月17日至4月29日熱血開打，台中市青年高中「青年勇士」戰隊從全國約2000戰隊中脫穎而出，闖進夏季例行賽8強，市府運動局肯定戰隊的優秀表現，盼乘勝追擊創下佳績，也感謝青年高中用心栽培電競人才，未來將持續推廣電競運動。

運動局指出，青年高中開設的電競產業專班為中部首創科班，專門培訓League of Legends(英雄聯盟)、Arena of Valor(傳說對決)、VALORANT(特戰英豪)等熱門遊戲電競選手，去年「青年勇士」戰隊奪下「2020特戰英豪校際盃」冠軍殊榮，展現團隊深厚實力；今年年初參戰作為ACS校園聯賽升降賽的傳說對決校際盃，用實力闖進ACS例行賽，晉級八強。

青年高中實習組長劉光美說，電競產業專班除提供電競隊訓練外，也積極培養學生電玩遊戲與周邊設計、電競賽事分析評論、動畫製作、手機APP程式設計等實用技能，將於4月17日辦理電競體驗營與專班說明會。

(中時 )