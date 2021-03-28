才在26日交易截止日遭到魔術無情交易到公牛的明星中鋒武切維奇，28日隨即迎來首次換穿公牛球衣的出場比賽，結果他先發打了32分鐘，貢獻全隊最高的21分，外加9籃板、4助攻，可惜公牛仍以104比120慘遭地主馬刺狠狠修理。

武切維奇才來公牛報到，隨即站上先發位置，可見公牛對他的器用程度，不過馬刺毫不留情，趁著公牛陣腳未穩，上半場打完，就取得65比39遙遙領先，下半場也很快進入垃圾時間，畢竟公牛這個全新先發組合，還需多點時間磨合才行。

公牛很明顯還不適應武切維奇的節奏與打法，整體表現都不理想，同樣入選今年全明星賽的拉文，全場投15中6，拿下18分，柯比懷特替補貢獻10分，桑迪斯楊與馬卡尼恩各有10分，從塞爾提克換來的蒂斯，此役還來不及上場比賽。

馬刺以先發中鋒珀特爾20分、9籃板及3火鍋表現最佳，但他遭到對方刻意使用駭客戰術，全場罰10中4，迪羅薩也替馬刺貢獻17分、7助攻、4籃板與4抄截，德瑞克懷特與米爾斯各有16分，穆雷與凱爾頓強生各有14分，蓋伊11分。

(中時 )