立委魯明哲日前在立院內政委員會質詢指出，截至去年底為止，台灣地區有435萬屋齡超過30年的老屋，且43萬老人住在無電梯的公寓裡，「老人困老宅」的情況會愈來愈嚴重。他說，甚至有人已10多年沒出過門，根本毫無生活品質可言，要求內政部提出「危老都市更新的鄉村版」，加速危老公寓重建。

魯明哲指出，台灣老屋大都沒有電梯，根本不適合老人居住，依內政部資料，2018年全台共有33萬老人住在無電梯的公寓裡，2019年則有36萬老人，2020年更增加至43萬老人。他說，這兩年就增加約10萬名老人，其中雙北老人住在無電梯公寓裡佔全台近85%。

魯明哲表示，行動不便卻住在無電梯公寓的長者，要出門散步、採買生活必需品都是非常艱難的任務。他說，因身體老化爬樓梯非常痛苦，不少老人將出門視為畏途，住宅就跟囚居的牢籠沒兩樣，甚至有人已10多年沒出過門，根本毫無生活品質可言。

魯明哲觀察，這3年多來內政部核可通過的危老都市更新案僅1千多件，根本趕不上30年老屋每年10萬戶的增加速度。他希望，內政部應祭出更多的獎勵辦法，以解決日益嚴重的「老人困老宅」問題。

魯明哲也建議，內政部除都市計劃區內的危老都更外，也要再提「危老都市更新的鄉村版」，都會區因土地值錢，推動都更對建商較有誘因，但鄉村地區土地價格偏低，建商大都不想碰，危老公寓重建更加困難。他說，鄉村地區的老屋子增加速度愈來愈快，如果危老公寓重建推動不力，「老人困老宅」所衍生的社會問題，很快就會從都會區蔓延到鄉村。

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(中時新聞網)