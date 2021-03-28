高雄市鼓山區今（28日）上午7時許發生一起墜樓意外，一名男子不明原因從10多層高大樓墜下，撞擊到路邊一輛自小客車，自小客車的後車車窗玻璃全碎。警消獲報到場後，發現男子明顯身亡，而警方也立即在現場拉起封鎖線，展開調查。至於男子身分、詳細墜樓原因，目前仍有待調查釐清。

(中時新聞網)