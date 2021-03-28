快訊》高雄鼓山男高樓墜下 砸中路邊小客車亡 11:342021/03/28 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄男高樓墜下砸路邊小客車亡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市鼓山區今（28日）上午7時許發生一起墜樓意外，一名男子不明原因從10多層高大樓墜下，撞擊到路邊一輛自小客車，自小客車的後車車窗玻璃全碎。警消獲報到場後，發現男子明顯身亡，而警方也立即在現場拉起封鎖線，展開調查。至於男子身分、詳細墜樓原因，目前仍有待調查釐清。 MLB》林子偉遭下放小聯盟 張育成代打敲雙安 影》復活節開炸印尼教堂瞬間畫面曝光 炸彈客自爆 屍塊散落一地 (中時新聞網) #墜樓 #高雄 #鼓山 #自小客 #車窗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄首繪安全地圖 警示危險區 04:102021/03/28 地方新聞 小煜新手爸太操 慶幸老婆幫顧腰 04:102021/03/27 娛樂新聞 波霸女星穿緊身衣 外套一脫 傲人身材晃暈攝影機 00:182021/03/28 娛樂 高雄朕豪更名萬豪酒店 今起營運 04:102021/03/28 地方新聞 高市自小客車疑闖紅燈撞上機車 20歲女騎士昏迷送醫 07:112021/03/28 社會 Lulu即興索吻 邱澤嚇到打抖 04:102021/03/28 焦點要聞 男與妻吵架離家徒步9公里 中市警成功尋人返家團圓 10:122021/03/28 社會 小凱創舉績效差 柯瞎挺被抓包 04:102021/03/28 政治要聞 高雄警偷吃生子逼20年正宮離婚 以死要脅遭法院怒斥 10:462021/03/28 社會 萬物齊漲 為什麼民眾特別在意滷肉飯漲不漲 12:002021/03/28 財經 台中貨車開門擊倒16歲單車少年 慘被後車輾過身亡 18:502021/03/27 社會 社會熱門新聞 嫩妻嘿咻公公7年 還意外揭公婆秘密 婆婆反被媳婦轟出家 - 社會 喪妻再娶收前岳母結婚禮 男打開一看秒甩新婚妻 - 社會 人妻偷錢買5房還負債千萬 夫10年後得知真相竟嗨翻天 - 社會 男碩士約研究論文 拿跳蛋「鑽研身體」 噁問1句女崩潰 - 社會 安平角頭「建文」告別式預估4000人 警將動員500多人嚴加戒備 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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