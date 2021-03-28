台南小吃遠近馳名，一名網友PO出一張台南小吃店的菜單指出，肉燥飯只賣佛心價10元，雞肉飯也只要15元，他忍不住想問老闆，這樣賣怎麼賺錢？不料有行人透露背後關鍵表示，店面一定是老闆自己的，所以沒有店租壓力。

原PO在臉書社團《爆廢1公社》表示，台南一家小吃店賣的價錢太佛心，從照片中可見，肉燥飯10元，雞肉飯15元，其他包括肉羹飯、油麵羹、意麵羹都是25元，讓原PO驚嘆「台南的老闆是做身體健康的嗎？飯賣這樣怎麼賺錢」。

照片曝光後，網友紛紛回應「X！好便宜」、「你確定是民國110年的價格嗎？」、「老闆不缺錢，做身體健康的」、「新營市場的肉圓價格也很佛啊」、「不是遊客店價格都差不多，份量也ok」、「別說不然會好多人」、「佛系的店家願他會很有福報」、「賺的是一個難得的知足」。

有網友質疑難道其他店家賣得比較貴，是賺黑心錢嗎？有內行人分析指出，關鍵在於若店面是老闆自有的、不用付店租，或者一家人在經營，不用付額外的人事成本，這個價錢就很OK，台南肉燥飯、味噌湯、油條湯10元，花生素粽20元都是常態。

此外，也有網友指出，這種小吃店都是靠小菜在賺，除此之外，如果老闆還有業外收入或退休金，很多店家都是覺得有打平食材成本就好，笑稱「做小吃只是做功德的」，讓網友大讚「通通來一份！」、「一起台南相遇」。

25元阿公甜滷肉飯 台南味收服北部饕客胃

(中時新聞網)