加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天表示，中國對兩位美國宗教委員會官員及1位加拿大國會議員的制裁是令人無法接受的，並矢言將繼續捍衛人權。

路透社報導，美國、歐洲聯盟、英國與加拿大本週稍早相繼以中國侵犯新疆維吾爾穆斯林與突厥語少數族裔的人權為由，發動制裁；北京當局隨即展開報復，採取反制裁行動。

杜魯道稱中國的制裁行動「令人無法接受」，他在社群網站推特（Twitter）發文說：「我們將與國際夥伴持續捍衛世界各地的人權。」

中國外交部27日宣布制裁加拿大眾議院外交事務暨國際發展委員會（FAAE）副主席兼反對派議員莊文浩（Michael Chong）。FAAE所屬的國際人權小組委員會（Subcommittee on International Human Rights）也在制裁之列。

這個小組委員會有8名成員，這個月曾發表報告，認定中國在新疆所犯下的暴行構成反人道罪及種族滅絕。

中國外交部27日同時宣布制裁美國國際宗教自由委員會主席曼欽（Gayle Manchin）和副主席柏金斯（Tony Perkins）。

中國外交部聲明說，中國政府捍衛國家主權、安全和發展利益的決心堅定不移。「中方敦促有關方面認清形勢，糾正錯誤，停止在涉疆問題上搞政治操弄，停止以任何方式干涉中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則必將玩火自焚。」

遭制裁的人員不得入境中國以及香港、澳門；中國公民及機構也不得和遭制裁的美加3人與1機構進行交易。

被中國列入制裁名單的保守黨議員莊文浩在電話中表示，將會把制裁視為一種榮譽，因為這代表加拿大國會議員有效讓外界關注中國新疆維吾爾人種族滅絕的問題。

莊文浩並呼籲杜魯道政府「正式承認維吾爾種族滅絕」，還說制裁對他並無實際上的影響，因為他並無計畫前往中國。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100328

(中央社)