36歲女星小禎（胡盈禎）和前夫李進良育有一名就讀國一、13歲的寶貝女兒Emma，最近她情竇初開，在IG大方公開與男生的貼臉合照，直接承認對方是男朋友，該貼文也釣出媽媽小禎的回覆，超直接的反應讓網友都笑噴。

Emma談戀愛了！她在IG甜蜜告白：「從你的心裡，看到我自己，最開心的時候和你在一起。」隨文附上一張照片，只見她和一名年紀相仿的男生臉貼臉合照，並擺出一樣的拍照POSE，看起來關係相當好，有網友好奇詢問：「這位是……？」、「那是誰啊，妳男友嗎？」Emma則大方認了，「對呀對呀、我男友呀」文末還附上一顆愛心及害羞的表情符號。

這篇甜蜜的閃文很快地被小禎滑到，她什麼也沒多說，留下一個翻白眼的表情貼圖，直率的反應逗樂不少網友，直呼：「媽媽無限白眼了」、「母親白眼翻到P眼」。而Emma的男友疑似不想被曝光，IG帳號目前關閉中。

小禎過去受訪表示，自己和女兒的相處模式像朋友，給予相當大的空間發展，「跟她設限戀愛年紀沒用，只能照孩子邏輯、喜好慢慢講，有什麼事慢慢試探性地問，表情還不能太緊張，雖然心裡火山爆發」，母女倆約法三章，第一功課不能掉，第二不能說謊、得誠實，不過小禎不能在孩子說實話後出言責怪。面對女兒初經報到，小禎也藉機上性教育課，「我立刻認真告訴她，讓她知道女生若不小心懷孕，又沒能力養，小孩可能會需要送養，女孩是真的比較吃虧！一切都要小心。」

(中時新聞網)