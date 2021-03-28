印尼南蘇拉威西省（South Sulawesi）首府錫江（Makassar）一間天主教教堂今（28）日上午10時30分左右突然發生爆炸，導致多人受傷，案發地點附近地上也散落屍塊，目前尚不清楚死傷人數，據了解，爆炸發生當時教堂內有人，也有人大喊有炸彈。

video dari cctv sekitar gereja katedral makassar pic.twitter.com/za5ztbo2x5 — txtfromsupirpete2 (@SupirPete2) March 28, 2021

綜合路透社、俄羅斯衛星通訊社報導，根據印尼當地媒體報導，錫江一間天主教教堂今日上午10時28分發生爆炸，爆炸發生當時教堂內有人在進行禮拜，爆炸地點也發現部分屍塊，多名傷者已被送往醫院急救。

目前尚不清楚爆炸的確切死傷人數，不過當地警方已經在教堂附近劃設封鎖線。

另網友也上傳爆炸發生當時的監視器畫面，當時正巧有4名路人經過教堂，接著火球迸發，一旁經過的小轎車趕緊偏離路徑，現場濃煙密布，已經看不到4名路人的蹤影。目前尚無法證實影片的真實性。

印尼南蘇拉威西省（South Sulawesi）首府錫江（Makassar）一間天主教教堂28日上午發生爆炸，導致多人受傷，案發地點附近也散落屍塊。

另根據印尼羅盤報電視台（Kompas TV）拍攝的現場畫面，爆炸發生後，停在附近的轎車擋風玻璃也出現滿滿裂痕，可見爆炸當時的威力。

目前也不清楚教堂發生爆炸的原因，不過當地媒體引述目擊者指出，在爆炸發生之前，有好幾個人尖叫大喊有炸彈。

(中時新聞網)