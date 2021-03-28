前總統陳水扁今日於廣播節目中表示，2006年出訪帛琉期間，被媒體報導自己用空軍一號載了4千萬美金打算赴海外洗錢。但過去負責空軍專機空服的前空軍士官長畢嘉台說，那一箱一箱上機的不是美金，而是隨行媒體的攝影器材，「上機前我親自檢查的。」

陳水扁自今年1月起，開始在廣播節目定期上線，主持帶狀節目「有夢上水」，每集都會邀請特別來賓專訪暢談。今日邀請的畢嘉台，自前總統蔣經國時期即於空軍一號服務，並歷任3任總統專機。

畢嘉台指出，空軍一號的行李都要經過嚴格檢查，也要過X光機，而專機行李通常都會在前一天就打包完畢送上機。當年外界質疑專機載送的箱子裡面裝有美金鉅款，但其實是攝影器材，而這些箱子都是自己親手檢查、拿上飛機的。

畢嘉台說，有次總統專機出訪回程，在即將抵達松山機場時，剛好遇到風切的狀況，「一個不小心，飛機落地的角度就會不對」，於是專機再度於空中繞行，直到研判風向安全時才降落。

(中時 )