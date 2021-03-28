瑞芳警破擄鴿勒贖，逮4賊救出13隻賽鴿。

瑞芳警破擄鴿勒贖，逮4賊救出13隻賽鴿。

春季賽鴿活動將登場，新北市瑞芳警分局26日、27日接連逮捕4名男子，涉嫌擄鴿後再向飼主勒索數千至數萬元，其中1嫌於2015年即參與過台中擄鴿集團，警方不敢大意正擴大偵辦中，共救出13隻賽鴿，飼主得知賽鴿獲救欣喜萬分，頻頻向警方致謝。

警方調查，50歲張姓男子、44歲賴姓男子26日晚間6時許開車至瑞芳區三爪子坑路附近，瑞芳派出所所長林俊瑋、警員黃世勳察覺車輛有異，上前盤查果然在後座發現11隻賽鴿及網袋，另外，又在後車廂發現攔網及繩子等證物。

警方將2嫌帶回偵訊，發現賴嫌於2015年在台中犯下擄鴿勒贖，曾是擄鴿集團成員，經飼主出面指認，警訊後依竊盜罪將張嫌、賴嫌移送基隆地檢署偵辦。

此外，39歲洪姓男子與26歲賴姓男子涉嫌於基隆市暖暖區與四腳亭山區竊取2隻賽鴿，27日下午1時許向葉姓飼主勒索，反而被對方壓制扭送瑞芳派出所，警訊後同樣依竊盜罪移送基隆地檢署偵辦。

警方透過鴿環聯繫上飼主，多居住於桃園、苗栗一帶，其中有些飼主還不知道自己賽鴿遭竊，頻頻向警方致謝。據悉，擄鴿集團會依據鴿子大小、所屬鴿會等資訊，向飼主勒索數千至數萬元不等的價格，警方呼籲，飼主若接獲勒索電話應立即撥打110報案。

春季賽鴿活動將登場，新北市瑞芳警分局26日、27日接連逮捕4名男子，涉嫌擄鴿後再向飼主勒索數千至數萬元，警方查扣相關證物。（翻攝照片）

春季賽鴿活動將登場，新北市瑞芳警分局26日、27日接連逮捕4名男子，涉嫌擄鴿後再向飼主勒索數千至數萬元，警方查扣相關證物。（翻攝照片）

春季賽鴿活動將登場，新北市瑞芳警分局26日、27日接連逮捕4名男子，涉嫌擄鴿後再向飼主勒索數千至數萬元，警方查扣相關證物。（翻攝照片）

(中時 )