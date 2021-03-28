4月4日清明節即將到來，大家都準備返鄉掃墓，不過祭祖也有些禁忌千萬別碰，以免惹得祖先不開心。命理師「雨揚老師」近日分享掃墓10禁忌，提到衣服盡量不要穿全黑；插香不要插在供品上，還未結婚的情侶也最好不要幫伴侶的祖先掃墓。

命理師分享清明節10禁忌，提醒民眾避開不吉利氣場。(影片來源/youtube/雨揚樂活家族Yu Young)

命理師「雨揚老師」表示，掃墓可選在清明前後10天或當天，且要挑農民曆上有「宜祭祀」的良辰吉日前往，才能聚集人氣，最忌諱「諸事不宜」或沒人掃墓的日子，供品要準備金銀紙，以及拜后土用的水果與餅乾，過程中要除草、掛紙，還要感謝土地公對祖先的守護。

【清明節10大禁忌】

1.由於墳場的磁場較不穩定，因此不建議孕婦或5歲以下的小孩去，容易受到影響。

2.掃墓時間不宜太早或太晚，最佳時間約早上9點到下午3點，因為此時段陽氣最旺，若等到下午4、5點，陽氣轉弱而陰氣逐漸轉強，並不建議民眾掃墓。

3.掃墓時忌諱穿著暴露、鮮豔的衣服，建議穿長袖長褲，也可避免蚊蟲叮咬，再者，盡量不要穿黑色衣物，穿著灰色、綠色或藍色等較低調顏色的衣物即可。

4.掃墓會導致磁場較亂，因此結束後不要去探視親友，建議民眾前往人多的地方走走，也可以去廟裡拜拜再回家。

5.由於掃墓屬於宗族活動，外人不應該介入，因此盡量避免掃別人家的墓，例如不建議情侶幫伴侶掃祖先的墓。

6.盡量不要在墓地照相，假若家族想合照紀念，建議還是避開墓碑，也不要拍到別人家的。

7.掃墓時可配戴佛珠或平安符，以防萬一，假若都沒有，可以在口袋裝7片榕樹葉、烏龍、艾草或抹草等避邪擋煞植物。

8.掃墓時忌諱嘻笑喧鬧，會讓祖先感覺不被受到尊重，期間小孩若做錯事，當下必須忍住，別在墳場破口大罵，也不要批評他人的墳墓，前往祖先的墳墓時，盡量繞開別人的墓碑，不要踩過他人墳頭或碰到塔位。

9.掃墓過程中難免會講話，期間最好不要叫別人全名。

10.祭祖時，香只能插進香爐，不要插在供品上，因為農曆7月普渡時，香都是插在供品上祭拜好兄弟，其中也包含不認識的亡靈，但掃墓僅祭拜祖先，因此必須插入香爐。

(中時新聞網)