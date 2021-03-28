國師唐綺陽於官方頻道分享3/29～4/4星座運勢，這段時間大家會特別注重外貌，對自己的臉不太滿意，很在意髮型、膚況，每個人都想呈現比較好的自我，會為了這個目標更努力，也許想開創什麼，或為自己爭取什麼，是一波滿好的能量。本周是水星在雙魚最後的階段，對心理狀態有很大的影響力，尤其3/30水海合相，每個人的直覺能力、天線都會很打開，我們會聽出很多的話中有話，或看穿表面、感知到事件背後的真相。4/2水冥六分，讓我們對生涯有直覺和敏銳度，想要擺脫埋頭苦幹的模式，尋求更聰明的工作方式。

重要星象：日金皆在牡羊，水星雙魚最後衝刺，水冥六分

日金皆在牡羊，眾人對自我有所反省，更加注重外貌，為呈現更好的自我而努力。水星雙魚最後衝刺，對神祕學感興趣，體會內心的狀態，周二水、海合相，開啟直覺的能力，能夠查覺事件背後的真相。周五水、冥六分，在生涯發展上，有敏銳的直覺，進一步思索更聰明的模式。

【工作注意：白羊、金牛、獅子、天蠍】

白羊：多一點耐心，感受年輕人的想法

金牛：稍微停下腳步，整理一下會更好

獅子：爭取表現機會，能讓人感到驚艷

天蠍：別太專注細節，偶爾遠觀會有所幫助

【桃花注意：雙子、射手、魔羯、雙魚】

雙子：好奇心容易被挑動，要謹慎選擇

射手：多體貼對方的需求，讓感情更緊密

魔羯：當心情緒風暴，讓對方不知所措

雙魚：有機會遇見優秀的新對象

【財運注意：處女、水瓶】

處女：就事論事，憂心資源不足

水瓶：相信自己的判斷，避免被人唬弄

【健康注意：巨蟹、天秤】

巨蟹：注意心血管狀況，多對自己好一點

天秤：忙碌的同時，別忘了照顧自己

唐綺陽分享3/29～4/4星座運勢

(中時新聞網)