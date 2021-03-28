民進黨台南市立委林俊憲推出系列影片《憲在台南》，介紹家鄉美食，27日他在臉書PO出一張吃滷味的照片，身旁兩名正妹意外引發網友討論，笑說「你出事了！分租餐桌」「拜託委員不要跟她們分租套房啊」。

林俊憲推出系列影片介紹台南美食，也大方分享自己的私房名單。昨日他在臉書表示，服務時間結束後，馬上趕著拍《憲在台南》，這次主題非常特別，不是一家店，而是一條路，一條經歷坎坷命運終於重獲新生的道路，「相信我這麽一說，在地台南人就知道是哪裡了」。

林俊憲介紹台南美食，網友卻注意到他身旁兩位正妹。（圖／摘自林俊憲臉書）

網友看完後，紛紛猜出是「海安路感性滷味」，但也有不少人注意到，林俊憲左右兩邊分別坐著一名穿著黑色低胸細肩帶，以及一名粉色無袖洋裝的正妹。

因日前民進黨立委王定宇才爆發同居風波，網友見狀歪樓表示，「大家都注意委員旁邊的美女，拜託委員不要跟她們分租套房啊！」「別去學人家分租」「妹仔成重點了」。

林俊憲也預告，該影片將在下週上線。此外，《憲在台南》先前也曾介紹過南興鱔魚意麵、國棟麵店、京華虱目魚等台南小吃。

(中時新聞網)