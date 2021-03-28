動保處指出，斑斑對人友善充滿熱情，常與志工們玩耍互動，幫牠洗澡也非常配合，全身摸透透也不是問題，不管大小朋友都可抱可摸。（新北市動保處提供）

動保處表示，和斑斑一樣是比特犬種尚有5隻分別在不同動物之家，訓犬師評估後將會陸續開放公告認養，經「行為訓練評估小組」三方確認飼養端沒問題後，才會讓比特認養出去。（新北市動保處提供）

動保處期待有意願既可以認養民眾，給牠一個溫暖的家。（新北市動保處提供）

比特犬攻擊性強，國內外咬傷人意外頻傳，農委會擬納入公告禁止輸入與繁殖，上路後動物之家的流浪比特犬將「一輩子關到老」；新北市動保處趕在新法上路前，公告新北有6隻流浪比特犬將陸續開放民眾認養，認養會經訓犬師評估犬隻兇猛狀況，以及飼主飼養環境與照顧能力，未來也將定期追蹤，成為全台第一個開放流浪比特犬認養的縣市。

比特犬因特有生理條件，長期來被培育用於殘忍鬥犬行為，屬於潛在危險性較高的犬種，國內去年發生6件比特犬咬傷無辜民眾或動物意外，農委會擬將比特犬納入公告指定禁止飼養、輸入或輸出和繁殖，仍待公告實施；由於新北市流浪動物政策是「零撲殺」，等同在動物之家的比特犬，未來必須要「養牠一輩子」。

新北市動物之家目前收容2隻純種及4隻混種比特，分別飼養在新店、三芝、中和及瑞芳動物之家，每隻狗住在獨立犬舍，動保處近日公告將陸續開放認養，但須先「過三關」，通過由訓練師、動保團體及駐區獸醫師等組成評估小組，針對飼養環境、照顧能力、飼養方式及對兇猛犬隻了解程度評估通過，才會開放認養，未來也需定期追蹤。

動保處表示，收容在新店動物之家混種比特犬「斑斑」，2018年1月被通報遭棄養在新店山區，新店動物之家動保員發現牠時全身上下非常惡臭及髒亂，原以為把斑斑帶回新店動物之家會是一場硬仗，沒想到卻意外發現他非常乖巧及配合，讓動保員順利救援帶回。

動保處說，斑斑剛帶回來時，因嚴肅強悍外觀，動保員、資深志工不敢接觸，在幾次互動後，發現個性憨憨，對人友善充滿熱情，常與志工們玩耍互動，幫牠洗澡也非常配合，全身摸透透也不是問題，不管大小朋友都可抱可摸，最重要的是對其牠狗狗也非常和善。

動保處指出，目前斑斑已經在新店動物之家待1000多個夜晚，經行為訓練師評估後，確認斑斑親人、社會化足夠，可以有條件開放認養，期待有意願既可以認養民眾，給牠一個溫暖的家。

動保處表示，和斑斑一樣是比特犬種尚有5隻分別在不同動物之家，訓犬師評估後將會陸續開放公告認養，經「行為訓練評估小組」三方確認飼養端沒問題後，才會讓比特認養出去，並定期做家訪。犬隻咬傷人事件多因飼主未善盡管理責任所造成，也呼籲飼主攜帶犬隻外出時，務必依規定做好防護措施，避免憾事發生。

古代同盟志工團隊表示，一旦農委會宣布比特犬禁止飼養、輸入或輸出和繁殖後，斑斑恐將失去認養機會，恐怕一輩子都會待在新店動物之家。開放比特犬認養程序，領養比特犬須經「行為訓練評估小組」審慎確認後，動保處才會開放民眾認養。

(中時 )