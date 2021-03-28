台灣電動車發展促進協會28日上午到桃園機場參加機場樂友會活動，車友們齊聚桃機P4停車場，共有約70輛特斯拉電動車參加車聚，其中30部配備「鷗翼式」車門的特斯拉電動休旅車Model X，在現場利用車門大跳鷗翼舞Disco，場面新鮮有趣。（陳麒全攝）

台灣電動車發展促進協會理事長徐志明。（陳麒全攝）

台灣電動車發展促進協會28日上午到桃園機場參加機場樂友會活動，車友們齊聚桃機P4停車場，共有約70輛特斯拉電動車參加車聚，其中30部配備「鷗翼式」車門的特斯拉電動休旅車Model X，在現場利用車門大跳鷗翼舞Disco，場面新鮮有趣。

台灣電動車發展促進協會理事長徐志明表示，因為受到疫情影響，桃園機場每日進出人數從12萬多人，一路下滑到平均每天僅剩約1千多人，機場免稅店的業績幾乎掛零，因為特斯拉車主大多都是在社會上經濟較好、受到疫情影響較小的族群，所以得知有免稅店的參訪活動後，協會就大力號召，希望透過車友們的車聚活動來刺激免稅店的消費，給予店家協助，藉此達到拋磚引玉的效果。

他說，這次協會舉辦的免稅店參訪團活動，一共有70輛電動車車主參加，加上車友的親友們，總共有約200人左右，為了這次活動，還特別號召其中具有「鷗翼式」車門的30部特斯拉電動休旅車 Model X，在車友們配合音樂，利用遙控器操控車門，表演特別鷗翼舞Disco，30部特斯拉同時展翼振翅，營造出熱鬧的氣氛，也期望桃園機場撐過疫情，再次展翅高飛。

(中時 )