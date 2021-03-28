1名女大生日前收到陌生私訊說她在學校廁所遭偷拍，對方說偷拍者是他的朋友，可以幫忙刪除，但女大生需接受1個「條件」，就是看他視訊手淫，看完後他就會提供原檔，並將刪除過程錄影；女大生看到條件後才驚覺是詐騙，怒罵「結果只是精蟲衝腦想要別人看他X」，許多女網友有留言說有類似經驗，疑似都是同1人所為。

該女大生在Dcard上描述自身經歷，她在網路上收到1名陌生網友私訊說，她在學校廁所遭人偷拍，照片正在對方的朋友手上；該網友說，他是偷偷瞞著朋友跟原PO說，還假裝好心地詢問「需要幫忙嗎？我知道他電腦的密碼」，他說已經看過照片，確定是原PO本人；女大生之後不斷追問偷拍者是誰，但該網友一直不說。

1名女大生日前收到陌生私訊說她在學校廁所遭偷拍，對方說偷拍者是他的朋友，可以幫忙刪除，但女大生需接受1個「條件」，就是看他視訊手淫。（圖／翻攝自Dcard）

該網友以「因為你會直接找他（偷拍者）」為由，不願透露朋友身分，之後又改口說原PO若答應條件就會說，原PO詢問什麼條件，他則要求對方看他視訊手淫，說可以截圖他的臉，但不能給別人看，之後他就會提供朋友的Instagram帳號，隔天也會提供偷拍照，並將刪除過程錄影，「說好互相不出賣，看你要不要」。

也有其他網友分享遭遇類似經驗。（圖／翻攝自Dcard）

該女大生說，該網友一直問她旁邊有沒有人，直接對方說出「條件」後，她才驚覺根本是詐騙，「結果只是精蟲衝腦想要別人看他射」；許多網友則留言說，「我同學收過一模一樣的訊息！她直接拿手機去警察局報警，警察還直接打視訊給對方罵人」、「我幾個月前還遇到直接打過來叫我看他手淫」、「他好像會連續騷擾人，我也被騷擾過」。

(中時新聞網)