AZ疫苗已展開施打，近日相繼傳出不良反應，引發社會擔憂。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，針對有病患疑似施打後出現心律不整、暈眩等反應，強調並非直接是來自疫苗導致這些症狀，呼籲國人不用過度擔心。但資深媒體人吳子嘉指出，不良反應的問題，使得台灣人員在施打疫苗的意願相當低落，這次我們進口的11萬劑AZ疫苗在6月就將過期，恐怕會面臨「打不完」的窘境，而吳子嘉預言，若到最後沒人要打，軍、警系統恐怕得優先施打，以消耗掉這批AZ疫苗。

自22日開打AZ後，目前全台已有9236人施打疫苗，26日單日新增2千多人，此外，全台已有5萬7900萬劑的AZ疫苗完成配送。在已施打的醫護中，全台加總起來共有27件不良反應，其中有4件被通報為嚴重不良事件，其中3例為類似過敏反應，導致住院或有其他嚴重不良反應。

對此，吳子嘉25日在政論節目「關鍵時刻」中指出，這批11萬劑的AZ疫苗將在今年6月過期，而又因為需注射兩劑，預估4月中前就要將一半數量、5萬多劑的疫苗施打完畢，但從22日開放至今，僅施打了近萬劑，未來進程恐怕會「非常趕」。

吳子嘉指出，台灣這批AZ疫苗的不良反應在全世界的比例中，是相當高的！就連衛福部長陳時中自己施打後都出現發燒的現象，何況莫德納疫苗6月就要來了，根本不急這一天、兩天，自然很多醫護人員都選擇不打AZ，但AZ快過期也是不爭的事實，指揮中心必須在4月中前消耗掉5萬多劑疫苗。若最後打不完，吳子嘉預言，恐怕就會交由軍、警兩系統消化。

針對這次民進黨政府在AZ疫苗的接種計畫，吳子嘉認為根本亂得一蹋糊塗，疫苗來的當下陳時中才接到消息，疫苗哪裡來的也不知道，而疫苗抵台後還「檢查」了2個禮拜，根本就莫名其妙。同樣的疫苗到了日本，只花一個禮拜就施打完畢，吳認為，政府做事這個樣子，要怎麼樣讓人有信心去施打這個疫苗呢？

(中時新聞網)