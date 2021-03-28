【LIVE直播】連勝文出席公開活動 「參選黨主席」最新回應｜2021.03.28

台北市長柯文哲用當年幫他操盤網路的邱昱凱擔任悠遊卡公司總經理，被質疑是酬庸，國民黨智庫副董事長連勝文也酸柯文哲把悠遊卡公司弄成私人軍火庫，柯文哲則反酸連當年難道是「軍火庫董事長」？連勝文今出席台北青工總會交接典禮時，再酸柯文哲不要被戳中痛點就暴怒，年紀不小了，對身體不好。

柯文哲用邱昱凱擔任悠遊卡公司總經理被外界酸是在酬庸網軍頭，連勝文日前對於此事批評「不能把公營事業單位當某一個人的軍火庫，或者是當某一個人的養兵的場所」，柯文哲則反酸連勝文，以前不是悠遊卡董事長嗎？當時他是軍火庫庫長是不是？還是當什麼？軍火庫長？還是軍火商？

連勝文今天被問及此事，再批柯文哲談論事情應該就事論事，「不要被戳中痛點就暴怒，已經年紀不小了，這樣對身體不好，他最好定時要量血壓，這樣比較好。」

至於前國民黨主席洪秀柱開「護憲保台論壇」談論九二共識、國民黨兩岸論述，國民黨大陸事務部主任左正東認為國民黨還沒執政，國民黨所設定理想值現在應保持模糊、保留最大空間，此言引發國民黨內議論，對此，連勝文則認為，策略上可以調整，戰術上可以靈活，黨的重要理念跟價值不能隨便放棄，這點很重要。

而高雄順利舉辦「大港開唱」，然而全國學生音樂比賽卻因防疫因素被停辦，被質疑防疫又搞雙標。對此，連勝文則說，道理很簡單，「因為學生沒有選票」，現在執政黨就是以有沒有選票作為標準。

(中時 )