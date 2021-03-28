一名網友表示，去參加南部親戚女兒的婚宴，從上午11點吃到下午3點，總共出了25道菜，而且其中不乏高級食材，包括龍蝦生魚片、巨無霸干貝、超厚切烏魚子、巨大黑鮑魚、超肥大生蠔，東西超多讓大家吃到差點崩潰，照片曝光後讓眾人驚呆，豪華程度讓網友跪了：「求問一桌多少錢？」

網友PO出南部婚宴的龍蝦生魚片。(圖/截自Dcard)

網友PO出超厚切烏魚子及跟手掌一樣大的超肥大生蠔。(圖/截自Dcard)

原PO在網路論壇《Dcard》指出，到了婚宴現場就看到甜點buffet跟bartender，入席後來了12道小菜，之後陸續上了龍蝦生魚片、巨無霸干貝、超厚切烏魚子、巨大黑鮑魚、超肥大生蠔，此外，螃蟹還來了兩種，而且每個都超多肉，上到鰻魚這道菜時，大家已經快飽翻，後續又來了烤魚、炸魚，都是每人一條。

網友說，光是螃蟹就來了兩種。(圖/截自Dcard)

網友PO出重頭戲帝王蟹。(圖/截自Dcard)

網友形容，上到鰻魚這道菜時，大家已經快飽翻。(圖/截自Dcard)

網友形容，連餐後水果都很浮誇。(圖/截自Dcard)

原PO表示，重頭戲還有帝王蟹，後面吃到牛排已無感，水果也多到誇張，東西真的多到爆，總共出了25道，最後喜餅還一次就讓你拿夠，大家離場時都要開車才能載回家，原PO說從上午11點吃到下午3點，是他參加過最超高級的一場婚宴，而且託婚宴的福，他才吃到龍蝦、帝王蟹、黑鮑魚，讚嘆「此生無憾」。

照片曝光後網友紛紛回應，「嫁的老公是餐廳老闆？」、「超級豐盛又巨大啊！好浮誇！」、「看完之後感想：我真窮」、「天啊，這種菜色會讓賓客記一輩子吧」、「有夠厲害！」、「我只想知道這一桌多少」、「貧窮限制了我的想像，這不是我印象中的喜酒」、「這不是喜宴是痛風餐了吧」。

不少網友看到照片後覺得太扯，有網友指出，台北大飯店最基本一桌都要2萬起跳，甚至有些菜不怎麼樣的，一桌也要3萬，好奇像這樣的「豪華痛風餐」一桌要多少錢？原PO沒有透露價錢，只知道是台南很有名的一家海鮮餐廳。

喜宴一桌8萬 「南非20頭鮑」上桌

(中時新聞網)